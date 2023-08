Ministrul de externe, Luminița Odobescu, a asigurat joi Ucraina de sprijinul constant al României în în cadrul întâlnirii sale de joi, 31 august, cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba.

În mesajul transmis, Luminița Odobescu a reiterat ”sprijinul constant” al României și decizia țării noastre de a ”dubla capacitatea de tranzit pentru cerealele ucrainene”, precum și de a ”crește conectivitatea între UE și Ucraina”.

”Ne-am întâlnit cu ministrul de externe Dmitro Kuleba. Vom contribui în continuare la obiectivul ambițios al Misiunii UE de asistență militară în sprijinul Ucrainei pentru 2023. Sprijin deplin pentru formula de pace a Ucrainei”, a precizat ministrul Luminița Odobescu într-un mesaj publicat pe Twitter.

