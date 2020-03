Ministrul de Externe, la Realitatea PLUS: Vom repatria românii angajați sezonier în Italia

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe a precizat, vineri seară, la Realitatea PLUS că vor fi repatriați românii rămași fără locuri de muncă sau care nu mai au bani să trăiască în Italia, din cauza crizei de coronavirus, începând de mâine (sâmbătă, 21 martie-n.red).

”Este vorba despre români nerezidenți, turiști aflați în diverse situații delicate, mai ales cei care au fost surprinși de măsurile care au fost luate de diverse state europene și inclusiv de România și care nu au putut să se întoarcă prin modalități individuale în România.

Avem de gestionat situația muncitorilor sezonieri, altă categorie de nerezidenți. Săptămâna care a trecut ne-am ocupat mai întâi de situația transporturilor de marfă, weekend-ul trecut a existat o criză din punctul ăsta de vedere și am reușit să creăm coridoare de transport de marfă, care în momentul ăsta funcționează foarte bine atât prin Slovenia , Serbia, Croația, România, cât și prin Austria, Ungaria, România.

Pe urmă am avut de gestionat situația acestor turiști de care vorbeam și, în ultima săptămână am reușit să facilităm aducerea a aproximativ 850 de persoane.

În al treilea rând, situația românilor nerezidenți în Italia sunt aproximativ în jur de 1200 de persoane ale căror contracte au încetat din cauza efectelor crizei economice generate de criza coronavirusului, mai ales cei care lucrează sau au lucrat până în prezent în stațiunile montane din Italia, care s-au închis.

Împreună cu Ministerul Transporturilor am reușit să identificăm niște modalități de repatriere care vor începe de mâine (sâmbătă, 21 martie-n.red). Vom face un prim și poate și un al doilea zbor la Torino și vom continua cu acest tip de intervenție până când vom reuși să-i aducem pe toți acești cetățeni, lucrători sezonieri, nerezidenți în Italia. Există o problemă și din perspectiva faptului că în Italia nu mai este voie să stai pe stradă. Există un decret emis de Guvernul italian, care pur și simplu interzice prezența persoanelor pe stradă dacă nu au altă treabă decât de a merge să își cumpere mâncare sau să meargă la un serviciu care este esențial” a spus ministrul, într-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Lupta pentru Romania”, la Realitatea PLUS.

El a dezvăluit și ce se întâmplă cu șoferii blocați la granița cu Ungaria: folosirea altor trei puncte de trecere a frontierei pentru tranzitul internațional de mărfuri.

”În al patrulea rând ne-am ocupat de tranzitul prin Ungaria, care a interzis intrarea pe teritoriul său a cetățenilor străini și a existat o problemă deosebită din punctul ăsta de vedere deoarece la granița dintre Austria și Ungaria s-au adunat o mulțime foarte mare de persoane, de autovehicule pe care a trebuit să o rezolvăm prin negociere. Mai întâi a existat o trecere care a fost gândită inițial să fie una singură , dar care nu a fost suficientă , apoi am negociat cu omologul meu o a doua trecere să punem un regim care se aplică de la 9 dimineața la cinci dimineața în fiecare zi.

În acest moment suntem iar într-o situație delicată pentru că la frontiera dintre România și Ungaria avem foarte multe autovehicule și camioane de transport care se adună tocmai pentru că există acest orar limitat pe teritoriul României.

Am cerut în această seară printr-un demers pe care l-am efectuat pe lângă Ministerul de Externe ungar, putem să folosim și alte trei puncte de trecere a frontierei pentru tranzitul internațional de mărfuri, pentru că până acum a fost folosit doar punctul de trecere de la Nădlac 2. Și mai există și problema cetățenilor care lucrează transfontalier, de cetățeni români care lucrează în Ungaria și cetățeni ungari care lucrează în România, sigur că există și cetățeni români care au domiciliul în Ungaria și lucrează în România. Am ridicat această problemă cu omologul meu și am solicitat să găsească de urgență o soluție pentru că oamenii își pierd pur și simplu slujbele”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește badantele din Italia, ministrul a precizat că și ele vor fi aduse în țară.

”Această categorie poate fi asimilată lucrătorilor sezonieri. Vom încerca în măsura în care vom putea să aducem și aceste cazuri care sunt vulnerabile și care nu au posibilități care nu au posibilități reale, dar continuă prezența în teritoriul italian”, a mai adăugat Bogdan Aurescu.

De altfel, și el susține declarația președintelui în care recomanda românilor din Italia să nu vină de sărbători acasă.

”Președintele a făcut un apel foarte pertinent pe care și noi l-am întărit de câte ori am avut ocazia. Este important ca românii rezidenți în Italia să încerce să protejeze rudele, familia din România, prin a nu veni în țară în această perioadă”, a conchis ministrul Afacerilor Externe.