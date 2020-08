Ministrul de Externe, despre situația tensionată din Belarus: „Singura cale e încetarea violenţei şi începerea dialogului politic”

Bogdan Aurescu: "Foarte îngrijorat în legătură cu evoluţiile recente din Belarus. România solicită Belarusului să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale omului şi crede cu tărie că singura cale este încetarea violenţei şi lansarea dialogului politic cât mai curând posibil."

Un bărbat a murit şi zeci de persoane au fost rănite la Minsk în timpul protestelor de duminică seara împotriva rezultatului alegerilor prezidenţiale din Belarus, a anunţat luni o organizaţie pentru apărarea drepturilor omului, potrivit AFP. Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că manifestaţiile din ajun împotriva realegerii sale, violent reprimate de forţele de ordine, au fost "teleghidate" din străinătate şi a avertizat că nu va permite ca ţara sa să fie "făcută bucăţi", scrie și Agerpres.



Comisia Electorală Centrală din Belarus a anunţat, luni, că Lukaşenko a câştigat alegerile obţinând 80,23% din voturi.

Very concerned about the recent developments in #Belarus. #Romania urges #Belarus to fully observe the fundamental human rights and strongly believes that the only way forward is to stop the violence and start the political dialogue as soon as possible