Ministrul Apărării Nicolae Ciucă: "Am votat pentru infrastructură, pentru că trebuie să legăm Doljul de ţară şi de Europa"

Asemeni restului colegilor săi de partid și guvern, Ciucă a adresat un mesaj românilor care își sărbătoresc astăzi ziua onomastică, precizând, mai apoi, că a votat pentru modernizarea judeţului Dolj, respectiv a întregii Românii. "Am votat pentru un sistem de educaţie modern, pentru un sistem de sănătate publică care să răspundă nevoilor oamenilor. Am votat pentru infrastructură, pentru că trebuie să legăm Doljul de ţară şi de Europa. Am votat ca tot ceea ce înseamnă responsabilitatea angajamentului într-un astfel de proiect să se întâmple", a declarat Ciucă, citat de Agerpres, la finalul votului de la una dintre secțiile de votare din Craiova.



Ministrul i-a îndemnat pe români să meargă la vot, precizând că procesul de vot este mai sigur decât mersul la magazin: "Îi îndemn pe doljeni, îi îndemn pe români să iasă la vot pentru că este sigur (votul - n.r.), poate chiar mai sigur decât atunci când mergem la magazin".