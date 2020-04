Ministrul Apărării, despre Spitalul Suceava: Era o navă în furtună

Reactia sa vine dupa ce Federatia "Solidaritatea Sanitara" a transmis azi ca solutia adoptata de Ministerul Sanatatii, de a promova militarizarea conducerii spitalelor ca o formula magica de rezolvare a problemelor este gresita.

Asadar, ministrul Ciuca vorbeste despre spitalul din Suceava, precizand ca nu a fost militarizat, iar personalului medical de acolo nu i s-a cerut sa se transforme in soldati.

"Vreau sa fie foarte clar: acest spital nu a fost MILITARIZAT, nu a trecut in subordinea MApN, nu a fost transformat intr-o cazarma, iar personalului medical de acolo nu i s-a cerut sa transforme in soldati care sa execute fara cracnire ordinele", scrie Nicolae Ciuca pe Facebook.

Ministrul compara situatia de la Spitalul Judetean Suceava cu aceea a unei nave surprinsa de furtuna, care se loveste de stanci iar la bordul ei izbucneste un incendiu.

"Situatia de la Spitalul din Suceava poate fi vazuta ca aceea a unei nave surprinsa de o furtuna catastrofala. Nava s-a lovit de stanci si a inceput sa ia apa, se afla in deriva, fara motoare, fara carma, fara capitan, iar la posturi cu mai putin de 10% dintre marinari. Peste toate acestea, la bordul navei se manifesta mocnit si un incendiu. Pentru cine crede ca exagerez, poate sa vada aici marturia unui medic militar aflat la fata locului. Intr-o situatie ca aceasta, nu este timp pentru alte discutii decat acelea despre masurile urgente care se pot lua: aducerea la bord a unui capitan si a unei echipe care sa poata tine nava pe linia de plutire si sa o scoata din furtuna. Despre asta este vorba la Suceava. Acolo este o lupta contra cronometru pentru salvarea de vieti", subliniaza ministrul.

Nicolae Ciuca spune ca cei doi medici militari care si-au asumat - temporar - conducerea spitalului, impreuna cu alti doi ofiteri care intregesc echipa de comanda, au misiunea de a readuce spitalul in zona de siguranta.

"Cel mai grav ar fi acum sa politizam un astfel de caz. Am vazut multe luari de pozitie, pe acest subiect, in randul politicienilor si al altor analisti sau formatori de opinie. Desi este evident ca pandemia COVID-19 nu are culoare politica, sunt sigur ca astfel de pareri vor mai fi auzite. Nu le poate interzice nimeni sa-si spuna parerea. Si nu este problema mea sa judec competenta unor astfel de opinii si verdicte", precizeaza ministrul.

Potrivit acestuia, echipa de la conducerea Spitalului Judetean Suceava este formata din oameni care stiu ce inseamna sacrificiul si daruirea.

"Echipa care si-a asumat aceasta enorma responsabilitate a readucerii increderii la Spitalul Judetean Suceava este formata din oameni competenti si care stiu ce inseamna sacrificiul si daruirea. Am toata increderea ca vor reusi, iar noi vom face tot ceea ce va depinde de noi pentru a-i sprijini. O alta echipa de medici si cadre militare si-a asumat o misiune la fel de grea, la Spitalul din Deva. Vor fi, probabil, si alte astfel de solicitari", mai spune Nicolae Ciuca.