Ministrul Agriculturii a fost surprins în ipostaze inedite. Florin Barbu a mers în vizită la ferma unui crescător de vaci unde a aflat mai multe despre truda și problemele cu care se confruntă fermierii. În aceste conditii, ministrul Agriculturii le-a promis fermierilor ajutor financiar mai mare.

"Am modificat Programul Național Strategic: la 3 vaci, încărcătura pe hectar va fi subvenția de 360 de euro pe hectar la realizarea porumbului siloz. Am încercat să nu stai tot timpul să dai o subvenție de 50-60 de euro, am zis să o facem prin plată directă. Am luat decizia să dăm pentru porumb siloz 360 de euro 1,45.

Astfel, anul acesta vreau să aloc 3-4 sute milioane de euro pentru achiziționarea de juninci, pentru că nu te lăsau să finanțezi animale din fonduri europene. Eu le-am explicat, e investiție", a explicat ministrul Agriculturii.