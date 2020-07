Ministrul Agriculturii anunta dezastrul din cauza secetei: "Producțiile vor fi mult reduse față de alți ani"

Adrian Oros a vorbit la Realitatea PLUS despre programul de relansare economica pentru agricultura:

"Am scris acest program de relansare economica in momentul in care incercam sa definitivam programul national strategic. Anul acesta daca nu ar fi fost fenomene extreme, principala preocupare era sa scriem un program strategic 2021-2027. Sa mentinem masurile care au fost benefice si sa venim cu alte solutii pentru problemele de acum. A aparut seceta, de o luna jumatate ploi.

Pentru ceea ce s-a insemantat in toamna, productiile vor fi mult reduse fata de anii precedenti cand procentajul a fost unul foarte bun. Avem 1,2 milioane de hectare afectate de seceta. Anul acesta oferim si despagubiri tuturor celor afectati de seceta. Moldova, Dobrogea si o parte a Olteniei au fost parjolite. Avem o strategie de gestionare a apei. Sa vorbim doar de irigatii e prea putin. Trebuie o strategie de gestionare a apei asa cum au si alte tari.

Inca de la inceputul mandatului am incercat sa gasesc aliati in randul ministrilor care au aceleasi probleme pe care le avem si noi. Fermierul roman produce ca oriunde in Europa, pamantul e foarte bun, daca ne ajuta si vremea este ok si avem produse foarte bune. Pentru cei mici si multi, peste 700.000, nu reusesc sa-si vanda toata productia la preturi competitive care sa-i ajute sa ramana pe piata.

O sa prindem masuri care sa stimuleze asocierea iar aceste cooperative sa aiba punctaje in plus ca sa poata sa aiba depozitare, procesare. Am avea si locuri de munca in plus daca am schimba aceasta paradigma", a declarat Oroso.