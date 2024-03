"Oppenheimer", ecranizarea lui Christopher Nolan după „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", a fost marele câștigător al premierilor Oscar și a reprins disputa despre rolul pe care l-a jucat cel supranumit părintele bombei atomice americane. Dar cât de fidel a respectat celebru regizor cartea pe care a ecranizat-o și ce licențe cinematografice a introdus.