Împreună cu soția sa, Orianda, au făcut cinci copiii. Pasiunea sa cea mai mare sunt mașinile, motiv pentru care și-a creat o colecție impresionantă. Cea mai scumpă mașină a costat nu mai puțin de 600 de mii de euro.

„Este al doilea mclaren pe care l-am luat pentru că este o editie limita, sunt 765 de exemplare din acest model si valoarea acestei masini o sa creasca in timp, asadar este o investitie, nu neaparat un moft. Estimative macar, ea de noua costa undeva la 600 de mii de euro si cu timpul cred ca o sa ajunga si la 1 milion de euro,” a spus Călin Donca.

Milionarul român a vorbit despre aventura sa în lumea afacerilor și cuma reușit să acumuleze o avere impresionantă

„Activitatea mea s-a intamplat in urma cu multi ani, chiar ma gandeam ca anul viitor fac 20 de ani de activitate, pentru ca nu pot sa i spun neaparat business pentru ca la inceput nu am avut afacerea proprie. Am fost un simplu vanzator care a plecat in Portugalia ca sa vanda tablouri, iar de la vanzare de tablouri am trecut mai departe la vanzare de asigurari de viata, iar dupa asigurari de viata am trecut usor usor catre domeniul care sunt astazi din 2014, adica domeniul energiei.

La inceput am fost frunizori, iar de la furnizor am trecut catre o mica distrubutie, iar astazi facem o productie de 90 si ceva la suta din afacerile pe care le avem. Placerea noastra este a ajuta nu numai mediul financiar propriu cat si mai departe faptul ca oferim energie verde. Consider ca facem bine naturii, facem bine generatiile viitoare, copiilor pe care ii avem, este un mediu frumos si cred ca este ceva de viitor.

Intotdeauna mi-am dorit ca sa avem activitate intr un domeniu mai mare decat a fost, dupa cum am spus am crescut de la asigurarile de viata catre afaceri clasice, am avut hotel, am avut restaurante si usor usor am tins catre o activitate pe care sa mi faca placere sa o dezvolt si sa o las mostenire mai departe. Energia cred ca este un domeniu de care nu ne putem lipsi, un domeniu care si astazi si intotdeuna o sa fie o necesitate, iar de aceea am ales ca sa merg spre aceasta activitate,” a spus milionarul român.

Călin Donca a vorbit și despre provocările cu care s-a confruntat în activitatea sa

„Cele mai grele momente nu au fost la inceput ca la inceput nu am stiu ce inseamna greu, pur si simplu am venit dintr o conditie absolut normală. Parintii mei nu au avut niciodata o masina si mi-am droit foarte mult sa-mi cumpar eu, de aceea si pasiunea mea pentru acest domeniu. Atunci era o normalitate, insa dupa ce am inceput sa fac bani si mai exact la varsta de 27 de ani, acolo am pierdut de la 2 miliaone de euro, cat era averea pe care am strans o eu la varsta aceea, am pierdut tot. A fost o durere foarte mare pentru ca am cunoscut bunatatea vietii, am trait o viata dupa si dupa aceea am pierdut tot.

Daca nu as fi pierdut probabil ca nu as fi stiut ce inseamna durerea cu adevarat. Provocarea cea mai mare, sau motivul pentru care am picat au fost lucrurile pentru care nu am fost constient. Sunt lucruri pe care nu le stim si le invatam atunci cand esuam. La inceput nu te baga nimeni in seama, dupa care rad de tine, uneori pe drumul tau spre succes oamenii mai iti baga cate un bat in roata, dar cand ai ajuns la succes foarte multe persoane te cauta, dar nu te cauta neaparat favorabil.

Nu mai vorbesc aici de cotroale, controalele le-am inteles, vin ca sa verifice sa nu faci ceva ilegal, este in regula, sa vina, sunt un discomfort, chiar acum am terminat un control pe o companie si am inceput pe o alta companie. Este o activitate aproape continua, dar sunt oameni care dau cu pietre, care spun despre mine cel putin ca da dar stim noi cum ai facut tu banii, insa nici ei nu stiu si nici altii, decat daca ar fi fost in pielea mea,” a spus Călin Donca.

Familia este alături de el, și îl sprijină în tot ceea ce face

„Sotia mea are aceasta placere de a se implica in activitati ale pamantului, ii place agricultira probabil de la bunici care si ei se pcupa cu acelasi lucru si intr-adevar a dezvoltat o afacere cu sofran, nu este o afacere, ca am vazut ca a aparut ca am ajuns milionar din sofran, nici pe departe, am ajuns milionar in bucati de sofran, avem cateva miliaone de bulbi. Dar nici pe departe nu am facut milioane din euro din sofran, deoarece cred ca piata din Iran care este cea mai mare nu se poate concura cu ceea ce facem noi, adica noi ne chinuim sa gasim persoane care sa-l adune si care sa desparta pistilele de floare, iar in iran deja au o masinarie automata care face lucrul acesta, adica nu vad sa putem sa concuram aceea piata insa pentru piata locala este un produs foarte calitativ facut la noi in tara,” a spus Călin Donca.

Începuturile vieții de familie

Cu sotia m-am cunoscut la un seminar pe care il sustineam chiar eu pt ca la inceput cand am facut primii bani, la 23 de ani undeva la 80 de mii de euro in 4 luni din reforma pensiilor, o activitate legala, dar foarte interesant. Am aplicat cateva principii pe care am considerat ca pot sa le impartasesc cu altii si bineinteles a trebuit sa platesc salile, personalul care ma juta, asadar vindeam cursuri de mult de tot in 2007, iar in perioada respective a venit si ea ca si cursanta la unul din cursurile mele, iar de acolo practic ne-am cunoscut. M-am bucurat ca am cunoscut-o in acel mediul pentru ca am inteles ca si a vroit sa vina si sa se dezvolte. Cumva a trecut un test mare din partea mea, iar mai departe avem 15 ani de convietuire impreuna suntem casatoriti, avem 5 copii, un copil este aici cu mine. Nu permite masina ca as fi venit cu mai multi deoarece imi place foarte mult sa petrec tmpul cu ei. Ne bucuram de o viata linistita fara bone,” a spus milionarul român.