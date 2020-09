Criza a inceput in iunie, cand activitatea a fost oprita o luna, din lipsa de carbune. O luna mai tarziu, Transgaz a sistat furnizarea gazului metan din cauza unei datorii. In august, angajatii au declansat un protest. Mai multi au intrat chiar in greva foamei.

Acum, termocentrala e oprita din nou din cauza unor materiale de stricta necesitate, mai exact nu sunt stocuri de carbune pentru iarna.

Orice sincopa in functionare duce, insa, la avarierea instalatiilor.