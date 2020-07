Mihai Șora: ”Clasarea dosarului #10August este încă unul dintre acele momente în care un Parchet insultă ideea însăși de Dreptate”

”Instituțiile judiciare nu sunt maghernițe unde poți face tocmeli la cererea trecătorului. Esența și soliditatea lor dau măsura exactă a democrației într-un stat, pentru că spiritul judiciar stă sub semnul onoarei, al legii celei drepte și, deopotrivă, neechivoce, deci al acelui nucleu dur din întreaga articulație pe care un cetățean, indiferent de nivelul culturii lui juridice, îl poate ușor recunoaște. Când un om își așterne nenorocirile vieții în rândurile unei plângeri civile sau penale, el cere și așteaptă să i se facă dreptate, – dreptate pe care o gândește cu majusculă tocmai pentru că are încredere în instituțiile publice. Dacă mecanismul instituțional este șubred, dacă nucleul dur al construcției stă turtit sub presiunea politică, dacă este spart ori deturnat de comenzi exterioare rațiunii legitime, atunci totul este pulverizat, începând cu încrederea în magistrați.

Clasarea dosarului #10August este încă unul dintre acele momente în care un Parchet insultă ideea însăși de Dreptate. Și o face după dosarul Revoluției, după dosarul Mineriadelor, după dosarul Colectiv – adică exact acele împrejurări tragice ale istoriei noastre recente când românii aveau mai mult decât oricând nevoie ca instituțiile judiciare să-și respecte statutul. Este atât de trist, dragi prieteni.

Trist și dezgustător”, a scris Mihai Șora pe Facebook.