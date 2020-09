Michael Chapman, regizorul de imagine al filmelor "Taxi Driver" și "Raging Bull", a murit la vârsta de 84 de ani

Anunţul a fost făcut de soţia sa, scenarista Amy Holden Jones, într-un comunicat publicat pe contul său de Twitter. "Chapman, cunoscut ca 'poet al asfaltului' pentru colaborarea sa la filmul 'Taxi Driver' a murit duminică de insuficienţă cardiacă în Los Angeles (California)", se arată în mesajul citat.



Activitatea lui Michael Chapman a fost recompensată cu două nominalizări la Oscar pentru "Raging Bull" şi "The Fugitive", în regia lui Andrew Davis.



Chapman, elev al celebrului Gordon Willis ("The Godfather"), şi-a lăsat amprenta asupra unor filme populare precum "Body Snatchers", "Scrooged", "Ghostbusters II", "Kindergarten Cop","Doc Hollywood", sau "Space Jam".



El şi-a început cariera ca operator în industria cinematografică şi a debutat cu filme precum "Loving", "Klute" şi "The Godfather", înainte de a începe colaborarea cu Steven Spielberg la filmul "Jaws".



Debutul său ca director de imagine l-a reprezentat "The Last Detail"(1973), un film cu Jack Nicholson în rolul principal. Filmările în alb şi negru ale lui Chapman, pentru a prezenta brutalitatea boxerilor din "Raging Bull", au devenit materie de predare în şcolile de cinema, la fel ca şi mişcările din faţa camerei care îl fac pe spectator să se simtă ca şi cum s-ar afla în ring.



Colaborările sale cu Martin Scorsese s-au extins în 1987 şi la celebrul clip muzical al piesei "Bad" interpretată de Michael Jackson. Ultima sa activitate ca director de imagine a fost la filmul "Bridge to Terabithia" din 2007.



Martin Chapman şi-a făcut debutul şi ca regizor şi a realizat filme precum "All the Right Moves", cu Tom Cruise şi "The Clan of the Cave Bear", cu Daryl Hannah.