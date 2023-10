Sunt foarte multe motive pentru a manca dimineata, pe langa faptul ca vei avea energia necesara pentru a incepe ziua in forta: trebuie sa mananci inainte de a merge la munca sau daca iei un tratament medicamentos. De asemenea, copiii trebuie sa plece hraniti de acasa, la fel si batranii.



Altfel spus, toata lumea va beneficia de aceasta prima masa a zilei.



Este foarte important sa nu sarim peste aceasta masa deoarece organismul arde mai multe calorii in prima parte a zilei si este supus la scaderea imunitatii generale daca nu il hranesti corespunzator.



Cateva combinatii de baza pe care le putem personaliza si modifica pentru un mic dejun sanatos si creativ.



1. Branza usoara de vaci, amestecata cu struguri si miez de nuca, servita pe paine prajita. Bea si un suc fresh de portocale.



2. Cartof copt in cuptor amestecat cu ton din conserva. Poti stropi pestele cu lime si ulei de masline pentru un delicios.



3. Toast din paine integrala cu humus, avocado si telemea. Prajeste o felie normala de paine si adauga hummus, felii intregi de avocado si putina branza. Poti face separat si o salata simpla cu rosii si castraveti.

