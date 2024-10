Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 21-27 octombrie 2024. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – Kenaz: O solutie la o problema de durata poatea aparea in mod miraculous. Clarificarea vine dupa o lunga lupta. Inspiratia divina va deschide calea spre succes. Dar aceasta iluminare nu vine fara sacrificiu. Vine in momentul in care isi este pregatit sa-si intalneasca adevaratul potential divin, sa afle insusi motivul existentei sale.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Othila (inversata): Cand aceasta runa apare inversata, iti transmite mesajul ca refuzi sa accepti ca familia poate fi o sursa de fericire in viata ta. Poti fi implinit si daca ai o viata de familie buna, nu trebuie neaparat sa ai toti banii din lume. Bogatia spirituala este la fel de importanta ca banii.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Perth: Astazi este o zi ideala pentru a te lasa surprins de necunoscut. Runa Perth simbolizeaza misterul si secretele dezvaluite. Fii deschis la noi experiente si evenimente neasteptate. Lasandu-te ghidat de intuitie, vei descoperi lucruri valoroase despre tine si despre cei din jur.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat.

LEU (23 iulie – 22 august)

Runa etalata – Uruz: Aceasta runa este simbolul puterii brute. Uruz reprezinta, de asemenea, sexualitatea, virilitatea sau transmite mesajul unui spectacol de forta neobisnuit pentru un om. Deci, bucura-te de puterile interioare nebanuite pe care le ai.

FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Runa etalata – Algiz: aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca iti este oferita ghidare divina si securitate in aceasta perioada. Suportul este peste tot in jurul tau, tot ce ai nevoie sa faci este sa fii deschis spre a cere ajutor. Runa mai poate indica faptul ca e bine sa fii atent cu sanatatea ta atat fizica cat si spirituala.

