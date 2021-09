Specialistul a vorbit despre experiența și școlile pe care le-a absolvit, spunând că nu se compară cu „producțiile de pe Facebook”.

„Pentru diverși alienați, care mă injură sistematic, contestând (în bună tradiție a experiențelor personale, de eșec, pe care le atribui apoi altora; deh, toți trebuie să fie repetenți ca tine, nu-i așa, dragă "priceputule"... Da la domnia ta mă refer, "marele specialist"... Cel care știi doar să insulți, arogându-ți aere de mare cunoscător, dar nu poți nici măcar să îți ajuți copilul, de clasa a IIIa, la lecții...) vă informez că nu sunt unul din exemplele de eșec școlar, atât de des prezente în leadershipul mioritic.

Puteți studia CV-ul meu public de pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

Veți citi acolo că am fost șef de promoție, pe țară, absolvind în 1989, cu media 9.98.

Apoi am promovat toate concursurile la care am participat, cu cea mai mare notă. Am urcat fiecare treptă academică prin concurs, de la cea de preparator universitar, până la cea de Conferențiar Universitar și de Șef de Disciplină. Și la toate acestea am avut cele mai mari calificative, în promoția mea.

Din 2005 am finalizat doctoratul. Care nu e plagiat, că deh, este primul realizat în România pe această temă de medicină de urgență pediatrică si nu aveam cum plagia nici dacă voiam să o fac...

Am facut stagii de perfecționare în SUA, la Kosair Children's Hospital, în UK, la Wroxton College Oxford, în Olanda la Wilhelmina Kinderziekenhuis, din cadrul AZ Utrecht și la Școala de vară din Salzburg a Universitații Cornell - New York.

Ce zici "priceputule"? Crezi că cei 30 de ani de muncă și studiu, cu aceste performanțe (vorbesc de la sine lucrările mele stiintifice publicate în reviste internationale - poți cauta în Google Scholar...) se compară cu producțiile tale de pe facebook?

Mă lasă rece bâlbâiele injurioase și agramate. Adică mă indispun (căci om sunt și eu!) dar, in 5 minute, am trecut peste”, a transmis specialistul.

Medicul a avut un mesaj tranșant pentru persoanele care se îndoiesc de existența virusului.

„Iar tu rămâi cu vorbele scrise aiurea, ascultând sirenele salvărilor ce gonesc prin orașul tău. E alegerea ta... E dreptul tău de a te plimba la spital pentru ... puțin oxigen.

Și poți pleca singur liniștit de pe această pagină... In SVC nu se vând sperațe deșarte și, de 2 bani, povești de adormit copiii. Sunt doar afirmații care au în spate documentare medicală serioasă, nu păreri...

Mergi în pace... SARS-CoV-2, cel care nu există, te așteaptă... cu multă răbdare”, se mai arată în sursa citată.