MESAJE REVELION 2020 // MESAJE DE ANUL NOU // Denise Rifai, mesaj emoționant înaintea Revelionului

MESAJE REVELION 2020 // MESAJE DE ANUL NOU //

"2019 chiar a fost un An!

Un an Bogat, un an cu zgomot, cu viteza, cu emotii, cu bucurii, cu inima parca mereu in gat, o cursa cumva contracronometru, cu oameni noi, dar si cu oameni care au plecat. Un an greu, cu mult mesaj si insemnatate. Cu cele mai mari provocari din toata viata mea la un loc dar si cu mari realizari si cu mari bucurii!

Si vreau sa i Multumesc ! Pentru tot ce mi a adus si in egala masura, pentru tot ce mi a luat!

Si vreau sa Va multumesc si Dvs. Pentru ca mi ati fost alaturi clipa de clipa, seara de seara, emisiune de emisiune!

Pentru ca ati stat alaturi de mine cele 10 minute cand CNA a decis sa ne suspende emisia pentru transmisiunile din ziua protestului din 10 august. Si nu doar ca ati stat alaturi de mine si de toti colegii mei de la Realitatea TV, cu televizorul pornit, urmarind o emisie suspendata, insa ne ati adus in dar un RECORD ABSOLUT DE AUDIENTA. Ceea ce inseamna TOT !!!!!! Si daca asa am inceput anul, cu emisia suspendata, finalul de an ma gaseste cu dvs si mai aproape de mine, caci de data aceasta, acum pe final de an, ne au suspendat emisia cu totul si dupa o zi in care Realitatea TV a incetat sa mai emita, am reusit sa mutam emisia pe Realitatea plus. Si mi ati fost alaturi din nou! Culmea, cu audiente si mai mari, cu #LEGILEPUTERII seara de seara in casele dumneavoastra!

"Un 2019 cu multe inceputuri pentru oameni care reprezinta RealitateaTV. Rares Bogdan si Cozmin Gusa. Rares a primit deja toate urarile. La An Nou i le fac acum lui Cozmin, care a decis sa paraseasca conducerea editoriala a postului si sa Revina in Politica. Sa pornesti cu bine, Cozmin, si sa faci treaba buna caci avem nevoie de oameni politici care sa iubeasca Romania!

Un An Greu si pentru Romania, dar un An cu Realizari daca ne gandim ca s a facut totusi, in cele din urma, voia poporului, si Romania si a reluat cu pasi fermi parcursul european! Va fi mult pana vom ajunge acolo unde trebuie. Dar oricum, calea cealalta nu era calea corecta.

Gata cu bilantul. :-)))). Ca de luni ne apucam din nou de treaba si ne tinem de ei sa faca ceva si pentru tara asta!

Dar cum mai sunt doar cateva ore pana la trecerea in Anul Nou, zic Sa ne bucuram de fiecare clipa si sa deschidem usa si ferestrele si inima si sa l intampinam Impreuna, cu multa bucurie, pe cel care va sa fie un An Special! Cel mai bun si mai frumos dintre toate!

La multi ani, 2020!

Va Multumesc si Ma Inclin!!!!", a scris Denise Rifai pe Facebook.