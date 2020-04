Medicul român care n-a mai plecat de 2 săptămâni din spital: "Avem 31 de copii la 27 de paturi pe secție"

Zeci de inimi bat în continuare datorită lui. Părinții îi spun „îngerul copiiilor” pentru că îi salvează pe mulți dintre cei care se nasc fară șanse. Îi ia în brațe, îi urcă în avion și îi duce la operații în străinătate, atunci când aici nu poate face nimic pentru ei. Acum s-a izolat în spital pentru a îngriji bebelușii bolnavi. Vorbim despre doctorul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Marie Curie.

De două săptămâni, medicul Cătălin Cârstoveanu a rămas în izolare, alături de micuți și tot în spital își petrece și sărbătorile.

Secția de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie este arhiplină și se operează cazuri dintre cele mai dificile.

"Avem 31 de copii in sectia noastra, care are 27 de paturi", a marturisit medicul.

Reputatul pediatru crede că pandemia de coronavirus va avea și efecte pozitive.

"Este un exercitiu bun acest lucru. Nu stiu care va fi viitorul pentru tara noastra, pentru omenire, dar ne-a adus si multe lucruri bune pt noi. Am incercat sa ne verificam de stabilitatea noastra emotionala, profesionala, si am incercat sa nu scadem sub nicio forma calitatea ingrijirilor. Pentru ca in aceste momente de deruta psihologica este foarte usor sa abdici de la norme simple elementare, medicale", a mai spus medicul.