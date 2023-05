Iata 15 trucuri geniale cu aspirină care îți vor face viata mult mai usoară

Inlatura petele de fructe

Petele acelea enervante ale combinatiei suc de fructe transpiratie pot fi eliminate cu usurinta. Zdrobeste 4 aspirine si apoi dizolva-le intr-un lighean cu apa calda. Apoi pune aici hainele si lasa-le la inmuiat timp de o ora. Dupa aceea, spala-le asa cum o faci in mod obisnuit, scrie SfatulParintilor.

Ține în viață un buchet de flori

Este trist sa vezi cum se usuca buchetul de flori primit in urma cu cateva zile, insa acum ai o solutie pentru a tine florile in viata. Pune o aspirina in vaza. La fiecare doua saptamani repeta procesul.

Exfoliant

Iti doresti o fata curata si elastica, fara urme de piele moarta. Pentru asta nu iti trebuie decat doua tablete de aspirina, combinate cu putin suc de lamaie si bicarbonat de sodiu. Amesteca-le pana cand se transforma intr-o pasta omogena.

Aplica-o pe fata in timp ce masezi usor pielea. Las-o timp de 20 de minute. Apoi clateste-te si vei avea tenul pe care ti l-ai dorit. Repeta procesul la fiecare doua saptamani.

Fire de par incarnate

Stii firele acelea de par aflate sub piele… Sunt oribile, insa acum poti scapa de ele. Faramiteaza trei tablete de aspirina pe care apoi le amesteci in apa calda. Aplica solutia pe zona cu probleme, las-o 10 minute apoi spala-te cu apa rece. Repeta procesul de trei ori pe saptamana, timp de o luna.

Exfoliant pentru buze

Crezi sau nu, insa si buzele au nevoie de atentie. Amesteca o aspirina cu putin zahar brun si o lingura de mire. Omogenizeaza bine, apoi pune pasta pe buze, masandu-le usor. Lasa-o sa actioneze timp de 15 minute dupa care spala cu apa. Repeta procesul la fiecare doua saptamani.

Picioare relaxate

Dupa o zi grea de munca, picioarele sufera mai mult decat alta parte a corpului si, in multe cazuri, te vei confrunta cu dureri sau carcei. Ce poti face? Faramiteaza 4 aspirine si amesteca-le cu putin suc de lamaie. Aplica pasta pe zona afectata si maseaz-o usor. Dupa 10 minute, indeparteaza cu o carpa amestecul. Repeta procesul de trei o pe saptamana, timp de o luna.

Tonifiant pentru fata

Zdrobeste doua tablete de aspirina si amesteca-le cu putin otet din cidru de mere. Pasta obtinuta aplica-o cu miscari circulare pe fata. Procedeaza asa timp de doua ori pe saptamana.

Elimina matreata

Pune doua aspirine faramitate in samponul pe care il folosesti de obicei. Spala-te pe cap asa cum o faci in mod normal, si ramai cu spuma in cap timp de 5 minute si doar apoi clateste-te bine cu apa. Repeta procesul de trei ori pe saptamana, timp de o luna.

Tratament antiimbatranire

Poti amana pentru o vreme aparitia ridurilor cu ajutorul aspirinei. Combina 4 aspirine cu putina apa calda pana cand totul se transforma intr-o masta consistenta. Aplica-o pe fata in timp ce te masezi usor. Repeta procesul de doua ori de saptamana.

Decoloreaza zona subratului

Daca, din diferite motive, zona subratului este inchisa la culoare, aspirina iti vine in ajutor. Zdrobeste cateva pastille de aspirina, combina cu putina apa si aplica pasta pe zona subratului. Lasa sa actioneze aproximativ o ora. Clateste cu apa calda si repeta procedeul in fiecare zi. Vei vedea rezultatele.

Inlatura senzatiile in urma intepaturilor de insecte

Data viitoare cand te-a intepat o insecta, prepara o pasta dintr-o aspirina zdrobita si putina apa. Vei scapa imediat de senzatiile neplacute.

Trateaza cosurile

Acidul salicilic pe care il contine aspirina ajuta la tratarea cosurilor. Zdrobeste cateva pastile de aspirina, formeaza o pasta cu ajutorul apei si aplica pe zonele afectate. Lasa sa se usuce (poti sta peste noapte), apoi clateste.

Curata sapunul uscat

Vrei nu vrei, la baie pot ramane urme de sapun greu de indepartat. Poti scapa de ele cu ajutorul aspirinei. Zdrobeste 6 pastile de aspirina si pune praful in spray-ul cu care cureti de obicei. Aplica direct pe zonele cu probleme. Lasa sa actioneze cel putin 30 de minute, apoi sterge cu o carpa.

Masca de fata

Iti pot reintineri pielea cu ajutorul aspirinei astfel. Zdrobeste 6 pastile de aspirina, amesteca cu cateva linguri de iaurt si aplica pasta pe fata. Lasa sa actioneze 20 de minute, apoi clateste cu apa curata. La final, aplica o crema hidratanta. Vei vedea efectele dupa ce vei repeta tratamentul zilnic, timp de doua saptamani.

Masca de par

Dizolva 7-8 pastile de aspirina intr-o ceasca de apa calda si foloseste solutia pentru masarea parului si a scalpului. Lasa sa actioneze 20 de minute, apoi clateste. Parul va fi mai sanatos si mai stralucitor ca niciodata.