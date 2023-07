Medicul nutriționist cataloghează uleiul de palmier drept o “escrocherie” și spune că a devenit atât de folosit în bucătărie doar pentru că este un produs ieftin. „Catastrofa ecologică este dublată și de una nutrițională” “Uleiul de palmier – o escrocherie la scara planetară. Timp de secole grăsimea din farfuriile noastre a provenit de la animale: unt, brânză, untura, carne, oua. De ce? Pentru că este cel mai ieftin și mai productiv din lume! Pentru a obține 10 tone de grăsime e nevoie de 1,2 hectare de palmieri, 6 hectare de rapiță sau floarea soarelui și 8 hectare de măslini.





Daca ar trebui să asigurăm rația calorică a 100 persoane timp de un an, am avea nevoie de un singur hectar cu palmieri comparativ cu 3 hectare de porumb, 5 de grâu, 6 de rapiță sau și mai rău, 8 hectare de iarba pe care să o pască văcuțele. Oricum am calcula, palmierul e „câștigător” detașat. Că să nu mai vorbim de caloriile din palmier care nu au valoarea/savoarea celor din grâu sau lapte. Plantațiile intensive de palmieri au înlocuit rapid pădurea tropicală, fapt ce constituie o adevărată catastrofă ecologică” – a scris Mihaela Bilic, pe pagina ei de Facebook.

