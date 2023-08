Sorin Grindeanu se afla, marti, la sediul PNL pentru o discutie cu secretarul general al liberalilor Lucian Bode, in contextul in care Coalitia nu a ajuns inca la un consens privind masurile fiscale.

Tot marti, ministrul Fiantelor Marcel Bolos va avea o intalnire cu patronatele si sindicatele in cadrul careia cel mai probabil ar putea sa fie abordat si acest subiect.

Exista o opozitia in randul PNL privind acest set de masuri, la fel si din partea guvernatorurile BNR Mugur Isarescu care spune ca noile taxe ar putea avea un efect negativ asupra inflatiei.

„Actuala perspectivă a inflaţiei este marcată de incertitudini crescute, având ca principale surse pe termen scurt plafonarea temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază, dar mai cu seamă măsurile fiscale ce se prefigurează a fi implementate în vederea măririi veniturilor bugetare“, a transmis BNR după şedinţa de politică monetară de luni.

Un mesaj tranșant le-a transmis, luni, partenerilor de coaliție de la PNL premierul Marcel Ciolacu pe tema noilor taxe pentru români. Liderul PSD a anunțat că își depune mandatul dacă reforma fiscală nu va avea susținerea PNL și dacă atacurile liberalilor vor continua pe această temă.

"Imi pun mandatul pe masa si sa vina sa conduca singuri sau cu USR, ca stim unde au adus tara. Nu le aduce niciun vot in plus, cum nici PSD nu are nici un vot in plus cand vorbeste PNL de rau.

E singura coalitie stabila pe care si-o permite România. Daca nu se inteleg aceste lucruri, cu orgolii personale, eu imi pun mandatul pe masa si ne intoarcem la romani", a afirmat Ciolacu, la un post TV.