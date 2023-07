Derby-ul FCSB-Dinamo București/ Captură foto

Este tensiune maxima in centrul capitalei, pentru ca in aceasta seara are loc confruntarea greilor: FCSB si Dinamo joacă pe stadionul Arcul de Triumf, unde si-a anuntat prezenta si premierul Marcel Ciolacu. Autoritățile iau măsuri extreme. Sute de jandarmi sunt deja pe străzi, iar traficul va fi restricționat pe mai multe artere.