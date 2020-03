Măsuri COVID-19. ANUNȚ ministrul Sănătății: Vrem să testăm toți bucureștenii

„Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, pana la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5 milioane de teste. Acesta este primul necesar la nivel național. Astazi (miercuri, 25 martie - n.red.) am pregatit un protocol cu domnul profesor Streinu-Cercel , care va fi validat si dorim sa implementam un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud si sa testam toti cetatenii din Bucuresti. Cu echipe mobile de testare door to door”, a spus Costache într-un interviu acordat adevarul.ro.

Despre testarea celor peste 6.000 de oameni aflați în carantină, ministrul a recunoscut că nu au fost testați toți.

„Evident inca nu au fost toti testati, la iesirea din carantina se face o testare pentru cei simptomatici. Sunt prioritizati cei simptomatici”.

În prezent, la nivel național, au fost prelucrate peste 14.400 de teste, din care 646 în unități medicale private.

Despre situația evoluției epidemiei de coronavirus în România, ministrul Sănătății spune că „situatia evolueaza predicitibil. În ultimele patru saptamani am avut un influx foarte mare de cetateni romani care veneau din tari din zone rosii, zone galbene. România a adoptat niște măsuri severe, foarte stricte, care sunt și foarte dinamice, se schimbă odată la câteva zile pentru a incerca limitarea acestui flux de cetateni, sunt multi dintre ei care nu respecta masurile de izolare si carantina. Deocamdata, fata de multe alte tari europene, situatie e inca buna la noi. Evident, trebuie sa fim cu un pas inaintea bolii. Romania e una din putinele tari care a instituit la nivel mondial aceste centre de carantina. Pilonul politicii noastre a fost de la inceput sa evitam acest mix cu COVID-19 si populatia Romaniei, chiar daca 50% dintre acestia au forme usoare sau asimptomatice”.