Proprietarul ultimei mașini incendiare susține că nu este în conflict cu nimeni și nu știe de ce i-a fost ars autoturismul.

Proprietar: M-au trezit vecinii azi-noapte, pe la 1:00, că arde maşina, pe la 12:30 - 1:00, nu m-am uitat exact la ceas. Am fugit repede și atunci erau pompieri și stingeau deja focul.

Reporter: Bănuiți pe cineva?

Proprietar: Nu m-am certat cu nimeni, nu am avut treabă cu nimeni.



Oamenii sunt diperați, nu înteleg cum de oamenii legii nu îi pot prinde pe infractori.

"Deja e a doua maşină aprinsă în decurs de o săptămână. Plus, sunt multe spargeri de maşini. Şi la mine, e anul de când s-a spart maşina. Şi nu numai la mine, au fost patru maşini în noaptea respectivă, s-a văzut pe camere. Am trimis filmările şi la poliţie, de un an nu a făcut nimic. N-ai ce ieşi din casă, te trezeşti că-ţi dă în cap", a afirmat un locatar păgubit anul trecut.

Polițiștii fac cercetări în acest caz, iar principala pistă pe care merg este că un piroman a distrus mașinile din cartierul din Baia Mare.