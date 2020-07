Mărturia unui primar infectat cu covid: ”Am văzut iadul. Am fost pur şi simplu mort. Virusul ăsta e foarte periculos”

„Am trecut printr-o experienţă amară de tot. Am fost pur şi simplu mort. Din sicriu am înviat. Nu e o glumă. Virusul ăsta e foarte periculos şi atacă organismele în diferite moduri. De 0exemplu, unul care mai are şi alte boli, ca mine, suferind de diabet, este atacat. Mi-a mâncat aerul, oxigenul din plămâni. N-am mai avut aer la un moment dat. Nu am putut să suport deloc, deloc masca cea mare.

Cum mi-o punea, mă sufocam şi nu mai trebuia mult să nu ştiu, că dacă mă intuba, eram dus. Eram mort. O asistentă, săraca, a stat cu mine toată noaptea şi am rugat-o: te implor, nu-mi lăsa masca că mor acum. Te implor, lasă-mă 10 minute, ia-mi-o 5 minute, şi iar, şi în momentul în care îmi lăsa masca, creştea valoarea de oxigen la 90-91 şi tot aşa. După, am stat trei zile cu masca aia mică şi pe urmă, când, cât de cât s-a ameliorat situaţia, m-au dus la interne şi acolo mi-au dat într-una oxigenul.

În cursul zilei de ieri m-au externat, acum sunt acasă în pat, dar sunt foarte, foarte slăbit. Nici n-am putut mânca, nici n-am putut vorbi. Am văzut iadul. Cam aşa arată iadul. Infernul ăla, să stai acolo, în faţa mea a murit o doamnă, dincolo altul intubate. În momentele alea, simţi că te stingi, că te duci. La primele simptome tuşeam şi simţeam că îmi sar plămânii din piept afară. Am stat trei săptămâni internat.

Nu e glumă, e foarte periculos, recomand tuturor să respecte [regulile, n.r.] pentru că de asta sunt în ţara asta legi, ordine. Nu sunt făcute aiurea, trebuie respectate de toată lumea. Dacă zice să porţi masca şi noaptea când dormi, să dormi cu ea, să nu ţi se întâmple nimic”, a explicat edilul.