Totul s-ar fi petrecut în toamna anului trecut, când doi bărbați, de 39 și, respectiv, 51 de ani, au fost agresați de polițiști pentru că ar fi intervenit în timp ce aceștia bruscau o persoană.

Anchetatorii au descins la numai puțin de 9 adrese din Bucuresti și din județul Caras-Severin. Potrivit surselor Realitatea PLUS, vizat în dosar este inclusiv un lider de sindicat. În cele din urmă, cei 9 oameni ai legii au fost aduși la Parchetul Capitalei pentru audieri, iar procesul de interogare, care a durat mai multe ore, s-a finalizat cu rețineri.

Una dintre victimele polițiștilor agresori a acceptat să povestească prin ce a trecut, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

„Am văzut că aceștia agresau un om. M-am băgat pentru dânsul să nu cumva să îi facă ceva, după care le-am reproșat că nu poartă măști și au devenit agresivi. M-au înjurat, m-au pus la pământ, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașina, mi-au dat 3 jeturi de spray paralizant în ochi, după care m-au amenințat și mi-au zis: „Stai așa să vezi ce-ți face Poliția Româna”, a declarat victima.

„Am scos buletinul, mi s-a aruncat buletinul din mână. Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari”, a povestit cea de-a doua victimă.

„Unul dintre polițiști, cel mai în vârstă, a urinat pe mine, iar în acest răstimp ceilalți m-au bătut cu bastonul, m-au descalțat și m-au obligat să-mi cer iertare. Nu am vrut, dar au continuat să mă lovească până când, într-un final, mi-am cerut iertare.

Apoi, m-au băgat în mașina de poliție, nici nu s-au legitimat, i-am întrebat dacă mergem la secție, nu mi-au răspuns, m-au dus pe un câmp m-au tîrît, m-au ridicat în picioare, m-au lovit în coaste, apoi am fost pus la pământ și bătut cu bastoanele peste tălpi și picioare. Am fost lovit și cu picioarele în zona coastelor. Apoi m-au lăsat pe câmp.

Au venit a doua zi cei de la sectia 16 la mine acasă, le-am spus că nu pot merge până la secție, iar într-un final am acceptat, am ajuns la Secția16, mi-au făcut poze, mi-au luat o declarație,dar pe care au scris-o cei de la secția de poliție, nu eu. Nu am putut scrie, pentru că eram lovit la mână, nu mi-au citit declarația, iar mai apoi cazul a fost preluat de cei de la Secția 14. Acolo am dat altă declarație, iar cei de acolo mi-au arătat ce au scris cei de la Secția 16 - că sunt sub influența alcoolului.

Nu știu cum au preluat cei de la Sectia 14 cazul, dar am fost contactat și de la Poliția Capitalei. Probabil că, atunci când am sunat la 112 s-au autosesizat, iar cei de la secția 14 au intervenit pe fir. Totul s-a întâmplat pe 1 septembrie 2020, între 12 și 1 jumăte noaptea, iar de atunci doar procurorul de caz m-a contactat, dar acum vreo lună. Am dat iar declarația, mi-a citit declarația și cam atît. Am depus la dosar certificat medico-legal. Nu am vrut să vorbesc pentru că am crezut că se va mușamaliza cazul. Nu am primit niciun fel de amenințări pentru a-mi retrage plângerea. Sper să se facă dreptate, am încredere, chiar dacă eram sigur că se va mușamaliza. Sper să nu se întâmple și altora”, a mărturisit Gheorghe Mihai Ionuț.

Florin Vîlnei, preşedintele Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor SED LEX, a declarat că este imperios necesar ca astfel de polițiști trebuie dați afară. „Sunt unii, cel puțin doi dintre cei implicați în scandal, pe care îi cunosc, și care nu au ce căuta în poliție. E greu de spus ce decizie este normal să fie luată, competența este a Parchetului. Când am luat atitudine față de astfel de cazuri, am primit un mesaj de la un coleg că sunt un pedofil. Când avem în rândurile noastre astfel de elemente trebuie să le dăm afară”, a declarat Vîlnei.