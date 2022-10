„Îmi amintesc că am născut-o. Mi s-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta.

Am fost întrebată ce vreau să fac cu copilul, dacă îl iau acasă sau să îl las să i se facă autopsie. Am spus că vreau să se facă autopsia, să ştiu cauzele.

A fost un şoc total! Oamenii din spital îmi spuneau că a fost o minune de la Dumnezeu. Fiind săptămâna mare a Paștelui m-au făcut să cred că copilul a înviat peste noapte.

Ulterior am aflat că doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă. Având o vârstă de gestație de 26 de săptămâni şi mi-a spus că nu are niciun rost să ocupe incubatorul cu ea.

A preferat ca după ce am născut să-l bage într-un sac. O asistentă cu suflet mare a făcut lucrul acesta. A trecut peste cuvântul doctorului. L-a sunat pe doctor şi i-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore.

Asistenta aceea mi-a botezat fetița şi în noaptea botezului mi-a spus tot ce s-a întâmplat. A spus că ea nu poate să stea cu minciuna asta", a spus mama fetiței, vineri, la un post TV.

Întrebată de ce a făcut plângere tocmai acum, când fetița are 3 ani, femeia a spus: „Nu am putut. Am avut o depresie şi cred că o mai am. A trebuit să mă focusez pe ea, pe creşterea ei, pe controalele ei".

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat şi a declanşat o cercetare disciplinară, vineri, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, referitoare la cazul medicului Florian Robe, de la Maternitatea Polizu, acuzat că lăsa copiii născuţi prematur să moară.