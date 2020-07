Mărturia eroului care a învins în lupta cu virusul. Prin ce a trecut în cele 33 de zile de spitalizare

Din păcate, colegul său, Viorel, de la care luase virusul, a murit înainte de a împlini 50 de ani. Cristi, în vârstă de 40 de ani, după o lungă și grea suferință, a scăpat de boală și speră ca mesajul său să ajungă și la cei care neagă existența coronavirusului.

”Sunt oameni in jurul meu care au vazut moartea cu ochii. La salonul alaturat era unul, se auzea cum tusea, tu stii cum tusea? Groaznic, incepea sa tuseasca si nu se mai oprea. A fost in primele 3-4 zile de spitalizare si dup-aia a incetat tusea aia. Am aflat ca a murit.

Sotia era in pat, plangea. O vedeam asa, imi venea si mie sa plang ca sunt emotiile mari, te gandesti prima data la ce e mai rau, daca apar complicații, daca, daca... A fost mult pana am gasit si pe cineva, un verisor mai indepărtat care ne aducea acasa mancare, dar restul nu, fugeau, se fereau”, a povestit Cristinel Drincă.