„Noi am trimis încă din luna februarie 2022 invitații pentru președintele Iohannis să detensioneze situația din educație, dar nu am primit nici până acum un răspund. Aceeași invitație am trimis-o și liderilor celor trei partide care alcătuiesc actuala Coaliție, dar nici ei nu au făcut nicio mișcare. Ne-am întâlnit sporadic cu domnul premier Ciucă și cu Marcel Ciolacu, dar doar atât. Dacă nici mitingul din 10 mai, la care au participat peste 14.000 de sindicaliști nu i-a determinat să vină cu ceva concret, cum putem fi acuzați că noi nu am fi responsabili de declanșarea grevei generale? Nu! Ei sunt vinovați. Suntem dispuși la negociere la orice oră, le-am și transmis acest lucru”, a declarat Marius Nistor.

„Greva sa va putea stopa peste două zile sau două săptămâni. Dacă nu se va rezolvă, în doi ani învățământul va intra în colaps. Cei care au vocație se pensionează pleacă, iar cei tineri cu vocație intră în Educație ca să ce? Pentru niște promisiuni? Până acum au prorogat pachetul din Legea educației, ce ne face să credem că acum nu o vor face. Suntem dispuși la negociere, la orice oră, dar poate ar fi mai indicat să vina să negocieze într-o școala. Să vină acolo, să vorbească față în față. Să discute direct cu protestatarii. Pericolul nu este aceasta grevă, ci ce se va întâmpla pe viitor. Nu există niciun fel de motivare. România educată se face cu profesori buni și cu bani”, a mai spus liderul sindical.