„Gaura” de 12 miliarde de lei la bugetul pensii a fost invocată de ministrul Muncii, Marius Budai, miercuri seară, la un post de televiziune. Este exact suma pe care statul o cheltuie pe pensiile speciale.

Marius Budăi a anunțat că „estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde, adică exact cât virăm către Pilonul II. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde, vom vedea la sfârşit pe execuţia bugetară, exact cât virăm către Pilonul 2. (...)

Noi nu suntem afectaţi în Pilonul I de virarea contribuţiei în Pilonul II. Deci pensia noastră nu este diminuată de transferul din Pilonul II”.

Ministrul Marius Budăi a vorbit despre despre deficitul de la bugetul de pensii în contextul Pilonului II de pensii.

"În momentul de faţă ştim practic că de la lună la lună ne dispar bani din acel pilon şi din ceea ce am acumulat până acum, din cauza eficienței slabe şi am avertizat acest lucru. Am discutat cu ASF pentru identificare a unor soluţii pe care să le punem pe masa politicului şi să luăm decizii”, a mai declarat ministrul Marius Budăi la un post TV.

Despre majorarea pensiilor, ministrul Muncii recunoaște că „este o necesitate. Pensiile sunt încă foarte mici in România. De asta nu înțeleg de ce cineva ne-a condamnat la sărăcie pentru 50 de ani”. Marius Budăi a explicat că pentru majorarea pensiilor nu este încă o dată stabilită, ca în cazul salariilor, care s-ar putea mări de la 1 ianuarie 2023.

„De aceea, lupta mea teribilă şi o voi continua, atât timp cât voi avea susţinerea preşedintelui Marcel Ciolacu şi a întregului PSD, această luptă de rediscutare şi de renegociere a PNRR. Media Uniunii Europene este în jur de 13%. (...) Una din primele solicitări pe care le-am avut, când am acum onoarea să fiu ministru în Guvernul României, a fost să le solicit colegilor mei din Ministerul Muncii o motivare (...) Nu există. Şi mai ales pe 50 de ani. Se ştie foarte clar cine era atunci la guvernare, nu mai reiau. Eu am purtat discuţii repetate cu cei de la Comisia Europeană şi să ştiţi că se acceptă orice dialog pe bază de argument”, a mai spus Marius Budăi.

Salariile românilor ar putea crește începând cu 1 ianuarie 2023, a reamintit Marius Budăi.

„Demaram acum spre final de an o discutie cu Consiliul Tripartit pentru a identifica o soluție astfel încât ca de la 1 ianuarie să avem o majorare a salariului minim”, a declarat ministrul Muncii.