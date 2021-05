Marian Vanghelie susține că denunțătorul a mințit când a spus că i-a dat mită. Fostul primar spune că este vorba de unul dintre oamenii de afaceri cu care a încheiat mai multe contracte în timpul mandatelor sale, dar care a fost arestat pentru evaziune fiscală.

„N-am luat nicio șpagă. (...) Eu nu am luat niciun comision de la această firmă. (...) Dacă cineva e vinovat să se ducă la închisoare”, a susținut Marian Vanghelie, joi seară, la un post TV, după condamnarea primită.

Fostul primar din Sectorul 5, Marian Vanghelie, a fost condamnat, joi, la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Sentința dată de Tribunalul București pentru o șpagă de 30,4 de milioane de euro nu este definitivă. În plus, fostul edil trebuie să restituie comunității peste 15 milioane de euro, reprezentând daune materiale, potrivit deciziei instanței. Vanghelie a fost trimis în judecată în urmă cu șase ani, în 2015. Mita pentru care este condamnat reprezintă „un comision de 20%" din valoarea contractelor incheiate intre primaria Sectorului 5 si institutii din subordinea acesteia, pe de o parte, si societatile controlate de Marian Dumitru, pe de alta parte, într-o perioadă de 9 ani, din 2006 până în 2014.

Potrivit DNA, în perioada 2006 – 2014, Marian Vanghelie, ajutat de Mircea-Sorin Niculae si de Laura Ciocan, a solicitat si primit de la Marin Dumitru aproximativ 30.403.000 de euro, drept „comision” de 20% din valoarea contractelor de oferite de Primarie firmelor controlate de Marin Dumitru.

Despre denunțătorul ale cărui declarații sunt în dosarul său, Vanghelie spune că „a avut o evaziune enormă, a fost arestat și după câteva luni a început să spună despre mine. (...) Au fost 30 de firme care au lucrat, e singura firmă care nu și-a recuperat banii. Daca această firmă era corectă... Dupa 6 ani nici acum nu si-a luat banii, pentru ca nu si-a semnat lucrările. Această companie a avut contracte mai mulți ani cu primaria. Era totul pe bază de licitație”.

Fostul primar mai spune că cel care l-a denunțat, Marin Dumitru, nu ar spune adevărul, ca și ceilalți care au dat declarații, care fac parte, toți, din familia acestuia, mai susține Vanghelie.

„Denunţătorul schimbă declaraţiile. O dată i-am dat 2, o dată 5, o dată 7. Să vă explice denunțătorul cum erau organizate aceste licitații în baza legii și cum se împărțea profitul. Pun întrebarea, nu cumva acești 2,5,7, 15 nu era evidenta cum imparțeați la firme? (...)

Şpăgile către primari vin aşa. Că ar fi fost la Vanghelion, aducea nişte produse, vin, apă minerală (...), am încheiat contracte prin sponsorizări, pentru oameni săraci. Acele probe... S-a vorbit despre un caiet. Toţi cei care declară lucruri despre mine, sunt 17, din familia dânsului”, a mai spus Marian Vanghelie, relatând apoi ce a mai declarat la instanță, în fața judecătoarei: „Vine sora dânsului și pun o intrebare: e adevarat ca ati vazut caietul dlui Marian Dumitru cu plățile către mine? Cu coperți negre? Da. Explicati dnei președintă. Era o agendă micuță, neagră. Doamnă, era un caiet. Vine alt angajat, intrabat de caietul... E vorba de acel caiet cu coperți roșii? Da. Vă rog explicați. Și spune că era o agenda micuță cu coperți roșii”.

Vanghelie: Am luat cel mai mare credit, 100, 100 și 100, adică 300 de milioane de euro pentru sectorul cel mai sărac

Fostul primar al Sectorului 5 a dezvăluit și de ce a luat cel mai mare credit în acei ani, de 300 de milioane de euro, pentru a face lucrările din Sectorul 5.

„Am luat 300 de milioane de euro credit, era cel mai sărac sector, dl Tariceanu era prim-ministru. Ca sa pot face repede studii de fezabilitatate, mi-au spus nu se poate. Atunci au gasit soluția tehnica în funcție de canalul colector, la 40 de strazi, la 50 de strazi, numai asa putem. M-am dus la banca, am luat materialele. (...) Proiectul era la 40 de strazi. (...) Am venit intr-o asociere la licitație. Eu nu am luat o firmă de licitaţie de pe stradă. Eu voiam să termin, erau sute de străzi. Erau 700 de stradă fără apă.

Am luat credit de 100, cu 100, cu 100, 300 de miliarde credit, în total. Au rămas aproape 70 de milioane în cont, le-a găsit dl Florea când a venit (Daniel Florea - fostul primar al Sectorului 5 - n.red.).

Alături de Marian Vanghelie au fost condamnaţi, joi, Dumitru Marin la 4 ani inchisoare, Niculae Mircea- Sorin, varul lui Marian Vanghelie, la pedeapsa de 8 ani inchisoare şi Ciocan Sorin- Stefan la pedeapsa de 3 ani inchisoare.