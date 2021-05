Vanghelie: M-am dus la Traian Băsescu și i-am spus ce face Coldea în defavoarea lui și a statului român

Marian Vanghelie a dezvăluit că i s-ar fi cerut să-l denunțe și pe Traian Băsescu, dar nu și pe Elena Udrea.

„L-au cerut și pe Traian Băsescu. N-aveam ce să denunț, în afară de niște discuții pe care le-am avut... După ce a plecat de la primărie, ultimul an, eu nu am vorbit cu Traan Băsescu timp de 8 ani și ceva. Deloc, deloc”, a declarat Marian Vanghelie, joi seară, la un post TV.

Acesta a povestit și cum a încercat să discute cu fostul președinte despre situația în care se afla în 2014, susținând că el voia să continue lucrările începute în Sectorul 5. Vanghelie a precizat că tot atunci i-a spus despre presiunile care veneau din partea serviciilor, numindu-l pe Florian Coldea.

„Nu aveam o relație de prietenie, aveam o relație politică, păi cine s-a certat cel mai mult cu el?!”, a mai precizat Vanghelie înainte să spună cum a ajuns să discute cu Traian Băsescu, după ce l-a sunat la telefon.

„I-am spus că vreau să vorbesc cu dvs, mi-a zis vino la Cotroceni. Nu pot să vin la Cotroceni. (...) În primărie nu mai voia nimeni să semneze, mi-au luat 150 de oameni, i-am chemat și le-am zis că nu pe voi vă vor, ci pe mine. (...) Știam și aveam informația că se joacă și cu el la un moment dat. (...)

M-am dus și i-am făcut o explicatie dlui Băsescu și i-am spus și ce face Coldea în defavoarea lui și a statului român. În ultimul an de mandat al lui Traian Băsescu. M-a invitat la dânsul acasă, la vila cu SPP, și m-am dus. (...) Vreau să vă spun ceva. I-am spus... Le-a luat ca atare, le-a depășit și asta a fost. Eu nu am fost ca Ponta, să-l votez pe Traian Băsescu”, a mai spus fostul primar.

Care a fost adevărata relație cu fetele lui Traian Băsescu

Marian Vanghelie a mai declarat că nu a strâns semnături pentru candidatura Elenei Băsescu, așa cum s-a spus desrpre el, ci pentru Mircea Diaconu, dar că „șmecheria” a fost că pe tabele ar fi fost trecut numele fetei celei mici a fostului președinte. Este vorba de alegerile parlamentare din mai 2014. Informația privind strângerea de semnături pentru Elena Băsescu a pornit de la declarațiile făcute de omul de afaceri Marin Dumitru, care a spus că Vanghelie i-a cerut acest lucru. Acuzațiile lui Dumitru aveau loc după reținerea lui Vanghelie pentru mită, în martie 2015.

„I-am strâns eu semnături lui Mircea Diaconu, fără să ceară, pentru că în acel moment Victor Ponta lua prea mult și făcea o dictatură cu Coldea și Maior, ăsta a fost scopul. Toți constructorii mi-au strâns semnături, nu în sensul sa le dau bani, doar cine doreste”, a mai declarat Marian Vanghelie, joi seară.

Acesta susține că nu s-a cunoscut cu Elena Băsescu cât timp a fost primar la Sectorul 5: „Nu am vorbit niciodată. Am vorbit cu cealaltă, m-a sunat de multe ori, avea prieteni pe stradă. Am și întrebat-o de ce mă suni pe mine”, referindu-se la faptul că tatăl său, Traian Băsescu, era primar general.

„Eu cu doamna EBA n-am discutat niciodată în viața mea”, a mai spus Vanghelie.