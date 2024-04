"Suntem într-un moment atipic si sper că România să depășească această etapă, sper să scăpăm de acești securiști trădători de neam. NU o să le dau acum numele, o să mă vedeți mai târziu la televiziuni și o să spun exact ce se întâmplă. Sute de profesori din sectorul 5 m-au rugat să candidez, este de neimaginat ce se întâmplă în școlile din sector. Lista mea este susținută de 6 partide, este vorba despre 14 directori din S5 care vin pe listele a 6 partide doar pentru a face echipă cu mine, pentru că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, nici atunci când am venit primar pentru prima dată situația școlilor nu era atât de rea. Acesta este motivul pentru care am decis să-mi depun candidatura, am stat mult să mă gândesc dacă să o depun sau nu, dacă e bine, ce o să se zică. Eu nu o să vorbesc despre contracandidații mei, că nu este momentul, eu le promit oamenii lor că termin ceea ce am început în primul mandat (...)

Sectorul 5 este distrus (...) ne bucurăm că punem niște colțuri cu niște borduri și restul nimic ni s-a întâmplat. Ne filmăm cu Tiktok-ul și ne înjurăm directorii, de parcă ar fi sclavi pe plantație, lucrurile astea nu funcționează. A ne muta de la S4 la S5, de la sector la Capitală, ăsta este un mod e a nu-și asuma ceea ce faci și ceea ce ești. Eu am primit multe propuneri, inclusiv să candidez la Capitală. Candidez doar pentru a dovedi că se poate schimba, liderii adevărați în lume care au scris istorie au reușit după ce au stat în pușcărie, au avut probleme, au fost arși și ce li s-a mai întâmplat," a declarat Marian Vanghelie.

