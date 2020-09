Marian Vanghelie, dezvăluiri grele despre Maior și Dîncu: "Să plătească pentru tot ce s-a întâmplat în țara asta"

Marian Vanghelie, invitat la Jocuri de Putere, a făcut o serie de dezvăluiri foarte interesante despre oamenii care voiau "destructurarea României", după cum spune chiar fostul edil.

"Eu am spus de mai multe ori, constat cu surprindere faptul ca sunt declaratii ca au fost intalnirile Dancu-Ponta-Ghita-Coldea si in afara tarii unde stabileau exact cine trebuie sa dispara din peisajul politic. EU stiu de intalnirile astea pe care le-ati dezvaluit, sunt reale. Nu ai ce sa cauti din punctul meu de vedere. S-a dorit destructurarea Romaniei, incepand de la oameni de afaceri, politicieni, oameni din presa, a fost un mesaj clar.

Plecand de la domnul Coldea si Dancu, ei trebuie sa plateasca pentru tot ce s-a intamplat in tara asta. E vorba de acapararea de catre forte straine pentru a pune mana pe tot ce mai e de valoare. Lucreaza in interesele altor state.

Domnul Maior a trimis date concrete despre oamenii din institutiile de forta in alta tara. Cum sa trimiti asa ceva? Romania l-a numit seful serviciului secret, omul care are cele mai multe informatii si el a mers invers. Sunt dovezi, daca suntem interesati sunt sigur ca si institutiile au, s-au trimis aceste date prin forme electronice, atata pot sa va spun. Sunt sigur ca exista datele.

Domnul Dincu este mai multe. Nu stiu cum a reusit sa ajunga presedintele consiliului national. Este incredibil din punctul meu de vedere. Cred ca a fost un compromis elegant din partea domnului Ciolacu. Cred ca nici macar Ioan Rus nu e prieten cu domnul Dincu. Nu cred ca are prieteni in PSD domnul Dincu ci cred ca are anumiti colaboratori.", a declarat Marian Vanghelie.