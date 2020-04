Marcel Vela, toleranță ZERO față de infractori: ”Există posibilitatea teoretică ca infracționalitatea să EXPLODEZE”

”Azi-noapte, un cetățean a fost foarte violent, vecinii au sesizat 112, iar noi am luat măsuri. La fața locului, cetățeanul a fost violent și s-a întâmplat ceea ce am văzut cu toții.

Noi am analizat fiecare situație în parte, inclusiv pe cele din perioada sfintelor Paști, le-am tratat cu profesionalsm și seriozitate pe fiecare în parte. Am evaluat problemele și din punct de vedere epidemiologic. Adică, dincolo de alcool și tot ceea ce am constat că s-a făcut din teribilism pe rețelele de socialiare, am acționat și cu privire la stoparea răspândirii coronavirus”, a precizat Marcel Vela, la Realitatea PLUS.

Măsuri speciale pentru a preîntâmpina escaladarea infracționalității

”Comparativ cu anii anteriori, infracționalitatea a scăzut foarte mult, inclusiv infracțiuni cu violență. Duminică și luni am avut 5, respectiv 2, evenimente, în total 10 în această perioadă, mult mai puține față de ultimii 5 ani. Nu există niciun pericol de creștere a infracțiunile doar că în acest an a fost o conotație sensibilă, într-o stare de urgență pe timp de pandemie, niște cetățeni, pe fondul consulumul de alcool sau teribilism pot să braveze.

Există posibilitatea teoretică ca infracționalitatea să explodeze, dar vvestea proastă pe care eu le-o dau posibililor infractori e că avem toleranță zero față de infracțiuni. Toți cei care au săvârșit infracțiuni sunt în baza de date. Așadar există, posibilitatea de a exploda infracționalitatea, dar, vă garantez, că polițiștii vor fi la datorie pentru a stopa această infracționalitate”, a specificat ministrul de Interne.

Relaxare după 15 mai, doar dacă respectăm restricțiile până atunci

”Domnul președinte a anunțat într-un mod corect și patriotic faptul că după 15 mai putem avea o relaxare, dar a specificat că până atunci trebuie să stăm acasă pentru a preîntâmpina transmiterea virusului.

Eu recomand tuturor compatrioților să respecte toate recomandările specialiștilor, toate normele prevăzute în ordonanțele militare astfel încât, după 15 mai, situația fericită în care ce a spus domnul președinte să se întâmple”, a declarat Marcel Vela, miercuri, la Realitatea PLUS.