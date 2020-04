Marcel Vela, la Realitatea PLUS: Nu se închide Bucureștiul, nu s-a luat nicio decizie

Întrebat despre posibila intrare a Bucurestiului in carantina, ministrul Marcel vela a raspuns: „Sa nu dam informații care sa panicheze, sa fim calmi.

Când am decis intrarea Sucevei in carantina a fost in urma unei evaluari facute de INSP , de specialisti epidemiologi , de cei de boli infectioase si de noi ceilalti care coordonam activitatea de oprire a raspandirii infectarii cu coronavirus.

Nu pot spune eu acum, si nici Raed Arafat ca vom inchide o localitate sau un judet.

Știrile, comunicatele catre cetateni trebuie sa fie in urmatoarea nota: Orice se face cu privire la acest domeniu de a securiza o zona este doar in functie de statistica zonei si in urma unei analize de specialistii in medicina. Noi analizam orice varianta posibila, nu vorbim de Capitală, rugamintea mea e sa nu panicam.

Nu se inchide Bucurestiul astazi, maine, poimaine. Nu s-a luat nicio decizie.

În functie de numarul de cazuri sunt scenarii pe care le analizam si atunci vom lua o decizie. Aceste analize nu le anuntam asa : Vedeti ca saptamana viitoare inchidem nu stiu ce oras. Ideea de baza este ca tot ce facem e pentru protejarea populatiei”, a declarat Marcel Vela la Realitatea PLUS.

Ministrul de Interne a asigurat „că orice oras, comuna ,capitala de judet din tara trebiue sa stie ca suntem la datorie si ca masurile pe care le vom lua sau nu sunt analizate foart bine si sunt luate numai in sprijinul si pentru protectia populatiei”.