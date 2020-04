Marcel Vela, la Realitatea PLUS: „Lumea nu merge la Biserică să ia lumină. Lumina o să vină acasă la credincioși”

Marcel Vela: „Evident că înainte de a lua o decizie i-am informat pe președintele Iohannis și pe premierul Orban. Eu am vorbit cu președintele. Dacă nu am fi luat aceste măsuri, în noaptea de Înviere ar fi fost foarte greu de controlat situația. Am anumite informații, că primari de la anumite partide politice voiau să organizeze lumea în Noaptea de Înviere, să nu respecte Ordonanțele Militare. Există un fake-news că miniștrii ar fi nemulțumiți de măsura pe care am luat-o împreună cu Patriarhia. Am vorbit cu miniștrii și nu există aceste nemulțumiri. Trebuie să înețelegem că lumea nu merge la Biserică să ia Lumina. Lumina o să vină acasă la credincioși. Domnul președinte are întâlniri periodice cu noi, una sau două pe săptămână. Întâlnirea pe care o avem azi nu are legătură cu acordul cu Patriarihia. Întâlnirea de azi are legătură cu subiectul global de coronavirus, e o întâlnire generală. Noi analizăm la scară națională și internațională situația COVID-19. Mesajul meu către partidele care cer retragerea ordinului militar: Uitați că sunteți politicieni. Virusul nu alege între stânga și dreapta.”