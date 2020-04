Marcel Vela, explicații despre AMENZI: la ce se vor folosi banii?

"De la inceputul perioadei, am aplicat 290.000 de sanctiuni. Valoarea intreaga a amenzilor este de 570 de milioane de lei, in sensul in care nu ar fi platite. Daca sunt platite in timp util, sunt la jumatate din valoare", a declarat Marcel Vela, in emisiunea "Legile puterii".

Tema ca cineva are un plan de amenzi e falsa, a dat asigurari ministrul. In ceea ce priveste banii, acestia vor fi folositi pentru sanatatea si nevoile cetatenilor, la nivel local.

"Am discutat cu premierul si vom gasi o formula, un act normativ, ca toti acesti bani sa fie folositi pentru nevoile persoanelor cu vulnerabilitati si pentru sistemul de sanatate publica. Acesti bani se incaseaza la autoritatile locale, nu de Guvern sau minister, si acestea trebuie sa-i reorienteze spre zona de sanatate publica. Asadar, tema ca are cineva plan de amenzi e falsa, banii raman la nivel local si vor fi folositi pentru sanatatea cetatenilor de la nivel local", a explicat Marcel Vela.