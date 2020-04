"Exista o analiza pe acest subiect si e totul in functie de cum ne comportam. Sunt vesti bune, dar nu pot detalia pentru ca am convenit ca le vom decide in functie de cum evolueaza epidemiologic. Pot fi vesti foarte bune, dar ele depind de fiecare dintre noi", a spus Marcel Vela.

Anterior, la prezentarea Ordonantei Militare nr. 10, Marcel Vela a declarat ca relaxarea dupa data de 15 mai va fi una graduala.