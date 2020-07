Marcel Pavel, după ce s-a vindecat de coronavirus: ”Am fost la un pas de MOARTE. Nu am o stare emoțională extraordinară acum”

"Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum - în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv.

Și am descoperit că am ieșit cu tensiune 18. Bine, cu medicație a scăzut la 17. Am un regret, dacă îmi permiți: eu îmi iubesc țara foarte mult, îmi iubesc poporul, sunt un om cu coroană vertebrală dreaptă, nu mi-aș trăda țara pentru nimic în lume. Îmi pare rău că o parte a românilor mei au avut un comportament foarte urât și nepotrivit față de mine, scriind pe rețele de socializare tot felul de minciuni.

Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. Nu o făceam. Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană. Înlocuiți veninul acesta cu miere - că e mai bine. Dacă vom înclocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile", a spus Marcel Pavel, luni seara, la un post TV.

Marcel Pavel: Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută!

"Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19", a mai spus Marcel Pavel.