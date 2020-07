Marcel Ciolacu promite sancțiuni pentru deputații care au făcut scandal într-o shaormerie

„Întreg incidentul este nescuzabil. Am avut o discuție cu colegii mei în Biroul Permanent Național. (...) Sancțiunea este responsabiliatea organizației din care fac parte. E decizia locala pe cine pui pe liste. Daca organizația locală nu o să aiba atitudine, atunci o sa am eu. Am o opinia personală, azi (miercuri - N.R.) am și sunat și am vorbit cu managerul de acolo și mi-am cerut scuze în nume personal și pentru colegii mei, mi se pare de bun simț. Ce mi se pare mai grav, nu am văzut nici la premier, să iasă să își ceară scuze, a greși e omenește, a persevera e prostie”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a sugerat că cei doi social-democrați de Vaslui nu vor mai fi în cărți pentru noi mandate și vor avea ,,mai mult timp ce reflecție”. Liderul organizației din care fac parte Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativă este Dumitru Buzatu, care s-a pronunțat de mai multe ori, în public, împotriva purtării măștii sanitare.