Președintele PSD - Marcel Ciolacu a declarat că nu exclude să se înscrie în cursa prezidențială pentru Cotroceni anul viitor. Acesta este sigur că social-democrații vor câștiga alegerile din 2024, iar România va avea, după 20 de ani, un președinte de stânga, relatează Realitatea PLUS.

„După 20 de ani, România va avea un președinte de stânga. România are nevoie, după 20 de ani, de un președinte de stanga. Nu are importanță cum il va chema pe respectivul presedinte.

În acest moment este o decizie corecta luata in interiorul partidului de cand am venit presedinte S-a terminat in interiorul partidulșui să desemneze o mana restransa de lideri care sa candideze la presedinție. O să fie alegeri in fiecare judet pentru cel care va fi desemnat candidat

S-a terminat ca o mana mica de oameni sa decida cine e candidatul . S-a dovedit fals . Ce a funcționat ce nu a funcționat până acum s-a dovedit că 20 de am pierdut alegerile”, a declarat Marcel Ciolacu, marți seară, la un post TV.