Marcel Ciolacu insistă cu starea de alertă pentru 15 zile: ”Sunt propuneri pentru o stare intermediară”

"Am şi luat decizia cu colegii mei ca această prelungire a stării de alertă să fie pentru 15 zile. Încercăm să modificăm HG-ul astfel să nu încălcăm nicio lege şi să nu fie nicio problemă de constituţionalitate. Sunt propuneri de a fi denumită stare intermediară şi eu sunt unul din susţinători.

Mâine o să am cu colegii mei o şedinţă la Parlament. O să mai invit şi alţi lideri politici, cu juriştii şi cu toţi medicii parlamentari ai PSD şi o să luăm fiecare punct. Ce a fost pe presă am înţeles, dar HG oficial mie mi-a venit în drum spre dvs. (...) Am stabilit, suntem nişte oameni responsabili, mâine dimineaţă la 9,30 avem Birouri permanente reunite pentru a face programul de vot pentru comisii şi votul final la starea de alertă.

Vrem foarte clar stipulat în HG că spitalele se deschid pentru bolile cronice. Am văzut bâlbâiala primului ministru care spunea că medicii sunt de vină că nu au fost trataţi bolnavii de boli cronice. Trebuie specificat în HG foarte clar acest lucru, să nu mai existe niciun dubiu că bolnavii cronici nu vor fi trataţi în spitale”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi seară, la un post TV.

El a apreciat ca fiind un progres faptul că Executivul a renunțat la achizițiile directe, așa cum a cerut PSD.

”E un progres faptul că Guvernul astăzi nu a mai solicitat achiziţiile directe. Nu mai solicită nici angajările prin derogare de la lege şi, nu în ultimul rând, deschiderea lăcaşelor de cult. Sunt lucruri totuşi îmbucurătoare faptul că începem să ne rezumăm la ceea ce este de fapt esenţa stării de alertă, sănătatea românilor şi vocea specialiştilor”, a declarat Marcel Ciolacu.