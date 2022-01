„Sunt profund întristat de moartea subită a lui David Sassoli. Am pierdut un prieten și un susținător puternic al #Romania și al unei Europe sociale. Condoleanțe celor dragi lui”, a scris Marcel Ciolacu într-un mesaj postat pe contul de Twitter.

I am deeply saddened by the sudden death of our @EP_President David Sassoli. We lost a friend and strong supporter of #Romania and a social Europe. My condolences to his loved ones.