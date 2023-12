Marcel Ciolacu a dezvăluit în exclusivitate la Realitarea PLUS mizele ascunse prin care USR îl protejează pe Vlad Voiculescu. Declarațiile liderului PSD au fost făcute în emisiunea Culisele Puterii PLUS UNU cu Nicoleta Cone și Miron Mitrea.

Marcel Ciolacu a declarat că liderii USR au de plătit niște datorii către Vlad Voiculescu.

„Eu cred că liderii USR și dl Drulă au niște datorii foarte mari la dl Voiculescu. Altfel nu înțeleg de ce această negare a unei realități. S-au cumpărat o sută de milioane de vaccinuri, necesare românilor în 20 de ani. Este o chestie de matematică: ce populaţie ai, de câte ori trebuie să se vaccineze. Am luat 20 de milioane de doze, era pandemie. Avem suficient. Aveai cinci zile să spui că nu mai am nevoie de încă o sută de milioane. De ce au semnat? Trebuie să explici", a declarat Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.

„USR este prizonierul lui Vlad Voiculescu! Orice lider de partid ar fi luat o altă decizie, dar ei s-au apucat să facă scrisori, au trimis scrisori la Comisie”, a adăugat premierul.

În același timp, Marcel Ciolacu a acuzat conducerea USR de "amatorism politic" şi a catalogat ca fiind „jenantă” poziția invocată de conducerea USR , potrivit căreia dosarul privind achiziţia de vaccinuri antiCOVID ar fi un atac politic la Opoziţie.

„Cred că nu am văzut atâta amatorism politic cum văd la USR, şi nu m-am exprimat public până acum. Nu am văzut o explicaţie mai jenantă decât că eu, PSD, am ajuns să gestionez Justiţia din România. Am refuzat să am Ministerul Justiţiei, care trebuia să fie al PSD.

Am avut această discuţie cu preşedintele României şi cu Nicolae Ciucă. Am spus: Este exclus ca PSD să aibă Ministerul Justiţiei'şi foarte bine am făcut.

Normal că sunt mândru că funcţionează Justiţia, atât timp cât sunt prim-ministru. Am avut o problemă, când a fost cu domnul Buzatu, am luat măsurile. Asta este, fiecare răspunde.

Cum să spui că ţi-am instrumentat eu un dosar care favorizează PSD?!”, a mai spus Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.