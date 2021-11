Legat de formarea unui guvern alături de PNL, Marcel Ciolacu i-a transmis lui Florin Cîțu că „fiecare dintre noi stiu ce au gresit, imi pare rau, voi ati gresit mai mult. Sunt convins ca din acest moment, atat eu, cat si colegul meu dl Florin Cîțu vom fi sub asediul unor oameni care au alte prioritati. Eu vreau să va asigur de buna mea credință și de buna credință a dlui Cîțu. Am depășit momentul sondajelor, de procente. Eu consider că in acest moment de răscruce a României nu avem altă solutie politica. Daca vom continua razboiul dintre cele doua partide mari, la anul in martie vom vorbi de o noua criza politica, categoric de alegeri anticipate. Sa nu credeti ca cei care vor sa stapaneasca aceasta tara prin dezbinare se vor opri aici.

Imi asum acest proiect, sper sa reusim sa-l realizam, dar categoric in acest proiect nu ma voi angrena decat cu partenerii sociali in actul activ de guvernare”.

Marcel Ciolacu a criticat însă măsurile luate de guvernele liberal și de coaliție, chiar după ce Florin Cîțu a lăudat performanțele după șocul adus de izbucnirea pandemiei în martie 2020.

„Ați pierdut angajati. Guvernele din ultimii doi ani v-au promis multe dar v-au dat atat de putin .Ne amintim de haosul la anularea Măsurii 3, de sprijin pentru companii. Zeci de IMM-uri s-au trezit că ajutoarele nu mai vin deloc. Sectorul HORECA a fost pur si simplu sacrificat de o guvernare care a impus decizii incoerente și cu lipsă cronică de viziune economică. Zeci de mii de insolvențe și procese de faliment este nota de plată pe care voi, antreprenorii, ati fost obligati sa o platiti pentru neputință și neștiință.

Însă, chiar în acest climat extrem de dur ne-ați arătat puterea de a vă adapta, v-ati reorganizat afacerile, ați folosit masiv digitalizarea și ati rămas in picioare. Pretul plătit a fost mare. (...) Pentru multi dintre noi, acest an si jumătate dintre voi au insemnat griji, păr alb. (...) IMM-urile trebuiau cuprinse in PNRR”, a mai spus Marcel Ciolacu.