Despre alianța cu PNL, Marcel Ciolacu susține că „în acest moment nu există altă construcție politică viabilă pentru România. Da”.

„Dacă credem că ne mai putem juca cu atâtea crize la ușă și să nu venim în fiecare lună cu ce așteaptă românii și noi încă să mai vorbim de ruperi de coaliții și anumite mici certuri, înseamnă că ar cam trebui să plecăm cu toții acasă”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, la Europa FM.

Întrebat dacă mizează pe o schimbare a lui Florin Cîțu, Marcel Ciolacu a spus că „nu. Și eu și domnul Cîțu și domnul Ciucă, cu toții să știți că suntem trecători. Până și domnul Iohannis”.

Marcel Ciolacu nu crede că există neînțelegeri între premierul Nicolae Ciucă și președintele PNL - Florin Cîțu.

„Eu am o comunicare și cu dl Cîțu și cu dl Ciucă. Avem comunicare, cred că are și dl Cîțu, am fost și ieri, împreună, la întâlnire cu dl Ciucă, nu am văzut o lipsă de comunicare. Se și creionează multe povești în jurul acestor...”, a mai spus liderul PSD.

Întrebat de o alianță sigură cu PNL și la alegerile din 2024, Marcel Ciolacu a respins acest scenariu.

„Nu, nu cred, eu sunt adeptul sistemului german. Fiecare candidăm, ne vedem scorul electoral și pe urmă creionăm o construcție. Dacă jucătorii politici rămân aceiași și în 2024, cu certitudine și în 2024 PSD, PNL UDMR minorități vor trebuie să facă din nou guvernul. Este logic acest lucru”, a explicat liderul PSD.