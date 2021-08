Așa cum a țepuit o bancă americană și a dispărut, Florin Cîțu țepuiește astăzi toți românii prin datorii record făcute în numele lor (50% din PIB), înainte să dispară…din nou", susține Ciolacu, în mesajul citat.

Comentariul lui Marcel Ciolacu vine după ce în spațiul public au apărut noi informații din tinerețea destul de tumultoasă, din câte s-ar părea, a premierului Florin Cîțu.

Astfel, nu mai departe de ieri, în media au apărut informații potrivit cărora Florin Cîțu ar fi vizat de încă un nou dosar în State, de data aceasta în instanța civilă. Mai exact, se pare că șeful Executivului a făcut un credit la bancă de 6.700 de dolari, dar a uitat să plăteasă banii împrumutați. Creditul a ajuns pe mâna unei firme de recuperări, care l-a obligat, în instanță, să plătească aproape 10.000 de dolari, cu tot cu dobânzi și alte taxe.

Este vorba despre un proces deschis în anul 2008, la 6 ani după ce Cîțu a pelcat din Statele Unite.

Firma de recuperare a pierdul procesul, pentru că instanța a respins temporar acest caz, iar firma nu a mai mers înapoi în instanță.

Reamintim că primele informații legate de peripețiile din tinerețe ale lui Florin Cîțu au apărut la mijlocul săptămânii trecute, mai exact pe 11 august, atunci când jurnaliștii de la Flux24.ro au dezvăluit că în urmă cu două decenii, pe când se afla la studii în Statele Unite, Florin Cîțu ar fi fost condamnat la două zile de închisoare, după ce ar fi fost surprins la volan, băut sau sub influența altor substanțe.

Episodul s-ar fi petrecut în urmă cu 21 de ani, în martie 2000, perioadă în care, potrivit propriei biografii, Cîțu era lector la Universitatea din Iowa, stat în care absolvise, în 1996, Grinnell College, specializarea economie/matematică.

Potrivit sursei citate, pedeapsa în cazul actualului premier a fost de 2 zile de arest și o amendă de 1000 de dolari, plus 300 de dolari cheltuieli de judecată. Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

Referitor la acest subiect, Florin Cîțu a făcut următoarea declarație: ”A fost vorba de conducere sub influența alcoolului. A fost o greșeală făcută acum 20 de ani, am plătit amenda, o amendă foarte mare, contravenție. E interesant că, în patru tururi de scrutin cu PSD, nu a apărut informația. A apărut acum, în cursa pentru alegerile interne din PNL.

Am greșit acum 20 de ani, am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina atunci și să merg un an pe jos. Nu e un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost...”