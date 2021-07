„Ca să vedeți cât de jos au ajuns: prima dată au transformat Guvernul în Guvernul coaliției, acum vedem primarii pe care îi chema domnul Orban să îi forțeze să treacă de la PSD la PNL, acum îi cheamă domnul Cîțu să nu mai voteze cu domnul Orban. Noi realizăm cât de jos au ajuns? Acolo nu gestionează banii lor personali, acolo gestionează banii românilor.

Eu am mai anunțat și aseară: este foarte posibil ca PSD-iștii să meargă în fața DNA și vor protesta pentru ca toate aceste anchete să se întâmple. Am avut jaful din pandemie de la Unifarm, avem 120 de milioane de doze de vaccin care au fost cumpărate și nu sunt folosite, iar acum nu mai vorbește nimeni de vaccinare. Din când în când mai apare câte unul care vorbește despre vaccinarea obligatorie. Eu nu vreau să mai trăiesc ca pe vremea comunismului, este inacceptabil. PSD nu va accepta niciodată vaccinarea obligatorie! Datoria ta ca și Guvern este să găsești cele mai bune soluții pentru a promova vaccinarea. Zicea domnul Iohannis, zicea și domnul Cîțu că vom ajunge la 5 milioane de vaccinați la 1 iunie. Nu am ajuns! Suntem la final de iulie și încă nu avem 5 milioane de vaccinați. A zis domnul Cîțu că vom ajunge la 10,4 milioane de vaccinați în septembrie și nu s-a ajuns. Păi nu pleci tu acasă! Când niciun obiectiv de al tău nu s-a materializat, nu îți dai demisia?”, a spus Marcel Ciolacu