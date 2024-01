Marcel Ciolacu a revenit la Muntele Athos, de această dată pentru a vizita Mănăstirea Vatopedou - un loc încărcat de spiritualitate și istorie. În timpul întâlnirii cu starețul mănăstirii, premierul a exprimat profundul său respect și recunoștință față de primirea primită, afirmând că "niciun păcătos nu merită o asemenea primire".

"Printre primele lucruri pe care mi le-aţi spus (n.r.: stareţului de la Mănăstirea Vatopedou) a fost: Marcel, niciodată să nu ieşi în spaţiul public şi să vorbeşti doar despre tine. Niciodată să nu spui "tu ai făcut, tu ai rezolvat", fiindcă nu vei putea niciodată să rezolvi ceva singur", i-a reamintit el stareţului de la Vatopedi.

Șoricel filmat în timp ce făcea ordine în magazia unui bărbat în fiecare noapte. Video cu animalul harnic care a impresionat internetul

"În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru primire şi îmi menţin părerea că niciun păcătos nu merită o asemenea primire. Cum spuneaţi, părinte stareţ, orice venire sau revenire e o binecuvântare şi o împlinire sufletească. Sunt într-o vizită neoficială, împreună cu cei mai apropiaţi prieteni ai mei, şi vreau să mulţumesc în mod deosebit familiei pe care o cârmuiţi, care ne-au permis aceste puţine zile de a face parte din familia lor şi le mulţumesc şi în numele meu şi al prietenilor mei sfinţilor părinţi că ne-au permis să fim parte a acestei vieţi duhovniceşti. Astăzi am fost şi la schitul românesc, unde părintele stareţ vorbea cât de mult dumneavoastră îi ajutaţi pe toţi părinţii români şi vreau în mod deosebit pentru acest lucru să vă mulţumesc. Printre primele lucruri pe care mi le-aţi spus a fost: Marcel, niciodată să nu ieşi în spaţiul public şi să vorbeşti doar despre tine. Niciodată să nu spui "Tu ai făcut, tu ai rezolvat", fiindcă nu vei putea niciodată să rezolvi ceva singur", a afirmat Ciolacu după ce stareţul mănăstirii a precizat că se află pentru prima oară în calitate de premier la Mănăstirea Vatopedou.

Românul care a câștigat 200.000 de euro la loterie în Spania a decis ce va face cu banii: "Îmi plătesc datoriile și plec acasă"

Marcel Ciolacu se află la Muntele Athos cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, împreună cu secretarul general al Guvernului Marian Neacşu.

Ciolacu a mai fost la Muntele Athos şi în aprilie 2023, la acel moment anunţând că a petrecut câteva zile pe Sfântul Munte Athos, pentru a se ruga "pentru sănătatea noastră şi a tuturor semenilor noştri". "Am trăit multe momente binecuvântate în acest loc care este tezaurul cel mai de preţ al ortodoxiei", afirma el. Ciolacu a fost însoţit în 2023 de secretarul general PSD, Paul Stănescu. "În Săptămâna Luminată am petrecut câteva zile pe Sfântul Munte Athos pentru a mă ruga pentru sănătatea noastră şi a tuturor semenilor noştri. Am trăit multe momente binecuvântate în acest loc care este tezaurul cel mai de preţ al ortodoxiei, dar cel mai mult m-au impresionat călugării români care şi-au dedicat viaţa lui Hristos în lăcaşurile româneşti care dăinuiesc de sute de ani în aceste locuri sfinte", a scris, în 2023, pe Facebook, Marcel Ciolacu. El a menţionat că s-a întâlnit cu mai mulţi preoţi.

Anul 2024, 4 rânduri de alegeri în România. Emisiunea Culisele Statului Paralel revine, din 8 ianuarie, de la ora 21.00