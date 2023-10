Primăria din Buzău va cheltui 200 de mii de euro pentru concertele din acest an de Crăciun și Revelion. Edilul Constantin Toma a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că argumentația ministrului că primăriile umflă cheltuielile la final de an este complet falsă.

Sincron Constantin Toma, primarul din Buzău: „Cei mai mulți bani se cheltuie pe investițiile care sunt în curs de finalizare. Nu putem opri aceste lucrări de investiție să arate deficitul mai bine al româniei, nu pot fi evitate, mergem până la capăt”.

Primarii s-au revoltat după ce ministrul Marcel Boloș a spus că aceștia cheltuie banii de la buget pe paranghelii.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: „Controlul asupra acestor cheltuieli nu îl avem, de capital și servicii, și de dotările independente, pentru a se respecta celebra zicală, să cheltuim pentru bunuri și servicii sunt 4 miliarde, la cheltuielile cu investițiile de confort de capital sunt 4.9 miliarde lei. Ar fi păcat ca România să piardă fonduri UE din cauza acestre paranghelii și nu avem limită la ele”.